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50 yıllık ahşap ustasının hikayesi | USTALAR

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 09:10
Güncelleme:11.04.2024 09:10
Malatya'da yaşayan 60 yaşındaki marangoz ustası Mikail Fırat 50 yıldır kurumuş ağaçları sanat eserine dönüştürüyor. İşte onun hikayesi...
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50 yıllık ahşap ustasının hikayesi
50 yıllık ahşap ustasının hikayesi
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