50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görüldü

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik 'Kızılelma' teknesiyle denize açıldı. Saros Körfezi’nde oltayla avlanırken, Akdeniz’de görülen Ak Lagos’u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı. Ak Lagos’un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı.