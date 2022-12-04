04 Aralık 2022, Pazar
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50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görüldü
Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik 'Kızılelma' teknesiyle denize açıldı. Saros Körfezi’nde oltayla avlanırken, Akdeniz’de görülen Ak Lagos’u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı. Ak Lagos’un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı.