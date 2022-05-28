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50 yıl sonra 4,5 metreye ulaşan çiçek koruma altına alındı

İHA
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Giriş: 28.05.2022 10:45
Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin’de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4,5 metreye ulaştı, son günlerde ise çiçek açmaya başladı. Bölge sakinlerinin görünce şok olduğu çiçeğe zarar verilmemesi için ise kaymakamlık talimatıyla çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alındı.
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