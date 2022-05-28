28 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
50 yıl sonra 4,5 metreye ulaşan çiçek koruma altına alındı
Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin’de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4,5 metreye ulaştı, son günlerde ise çiçek açmaya başladı. Bölge sakinlerinin görünce şok olduğu çiçeğe zarar verilmemesi için ise kaymakamlık talimatıyla çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alındı.