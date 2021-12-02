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50 kilogramlık lahana üretti, Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

İHA
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Giriş: 02.12.2021 13:49
Elazığ’da kente has lezzeti ve büyüklüğüyle meşhur ‘ Kesrik Lahanası’ yetiştiren Ömer Yurdabak’ın ürünleri, Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor. 17 yıl önce inşaat sektörünü bırakan Ömer Yurdabak, dede mesleği olan çiftçiliği sürdürmeye karar verdi. Özellikle yaşadığı mahalleye has 'Kesrik Lahanası' üretimine geçen Yurdabak, zamanla işlerini büyütüp 30 dönüm arazi üzerinde lahana ekti. Lezzeti ve büyüklükleri ile ciddi talep gören lahanalarının hasadı devam ediyor. Yıllık 100 ton lahana verimi aldıklarını ve bu sene de aynı rakamı görmeyi hedeflediklerini belirten üretici Yurdabak, özel olarak yetiştirdikleri ürünlerinin Ukrayna ve Belçika'dan da alıcı bulduğunu kaydetti.
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