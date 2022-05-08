08 Mayıs 2022, Pazar
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5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü! Emel Bağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Aydın'da 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçakla öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliyesinin ardından evlendiği Doğukan Bağ'ı (28) da öldüren Emel Bağ'ın (26) ifadesi ortaya çıktı.