5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü! Emel Bağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Aydın'da 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçakla öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliyesinin ardından evlendiği Doğukan Bağ'ı (28) da öldüren Emel Bağ'ın (26) ifadesi ortaya çıktı.