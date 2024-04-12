12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor

5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 14:03
Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli olmadan önce güvenlik taburlarına yakın dövüş eğitimleri veren, milli judo ve güreş sporcusu Dursun Parlak, 61 yaşına gelmesine rağmen ağır bir antrenman temposuyla çalışarak başarıdan başarıya koşuyor. Hayatını spora adayan ve 5 sene önce 56 yaşındayken ilk kez doktora giden Parlak, azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı
Cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Emekli-memur ne kadar zam alacak?
Emekli-memur ne kadar zam alacak?
Esenyurt TEM’de hatalı şerit değiştirme kazası
Esenyurt TEM’de hatalı şerit değiştirme kazası
Bugün de insan seli olur mu?
Bugün de insan seli olur mu?
Daha Fazla Video Göster