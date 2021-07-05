05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 5 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı

5 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2021 09:13
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin; Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Aşının mucidi tarih verd
Aşının mucidi tarih verd
Metrobüste ilginç maske tartışması!
Metrobüste ilginç maske tartışması!
Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı!
Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı!
Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi!
Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi!
Meteoroloji saat verip uyardı!
Meteoroloji saat verip uyardı!
Adana'da EYP'li saldırı sonrası hareketli dakikalar
Adana'da EYP'li saldırı sonrası hareketli dakikalar
Metrobüste yangın paniği! Korku dolu anlar
Metrobüste yangın paniği! Korku dolu anlar
Bir anda başladı! Sokaklar göle döndü
Bir anda başladı! Sokaklar göle döndü
Fethiye'de facia: Görüntüler ortaya çıktı
Fethiye'de facia: Görüntüler ortaya çıktı
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı
Sarıyer’de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı
Sarıyer’de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı
Bu çiçek hayrete düşürdü
Bu çiçek hayrete düşürdü
Daha Fazla Video Göster