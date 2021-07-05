5 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin; Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...