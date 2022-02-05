5 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Şubat Cumartesi gününün hava durumu raporunu yayınladı. Soğuk hava dalgası bazı bölgeleri terk ederken, bazı illerimizde yoğun kar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin son raporuna göre Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.