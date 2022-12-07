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5 polisi yaralayan zanlı ölü olarak ele geçirildi

DHA
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Giriş: 07.12.2022 15:56
Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus Yeni Mahalle 4010 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eski özel güvenlik görevlisi Eray Arık (46) evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi. Zanlı, polisin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılırken, zanlı ise ölü olarak ele geçirildi.
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