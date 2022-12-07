07 Aralık 2022, Çarşamba
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5 polisi yaralayan zanlı ölü olarak ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus Yeni Mahalle 4010 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eski özel güvenlik görevlisi Eray Arık (46) evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi. Zanlı, polisin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılırken, zanlı ise ölü olarak ele geçirildi.