5 oy farkla zafere! TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu | Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı: "Hayırlı uğurlu olsun"

Türk futbolu, en kritik günlerinden biri yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı bugün gerçekleştirilen seçimler sonrası belli oldu. Buna göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134, Mehmet Büyükekşi'nin 129 oy aldığı duyuruldu. Böylece İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı oldu. Hacıosmanoğlu, yaptığı ilk açıklamada, "Ben kazanmadım futbol kazandı. Futbolda kardeşliği yayacağız. Türk futbolunun adil yönetimi için yola çıktık. Futbolun sorunlarını beraber çözeceğiz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.