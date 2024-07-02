02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

5 metrelik kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 15:55
Denizli’de yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşama salındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
5 metrelik kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı
5 metrelik kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı
Sinan Ateş sözünü tutmadı, ben azmettirdim
"Sinan Ateş sözünü tutmadı, ben azmettirdim"
İstanbul’da yeni provokasyon
İstanbul'da yeni provokasyon
Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı!
Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı!
Kamyonet traktör römorkuna çarptı!
Kamyonet traktör römorkuna çarptı!
Önce sevdi sonra çaldı!
Önce sevdi sonra çaldı!
Telesiyej sistemi ile su kayağı!
Telesiyej sistemi ile su kayağı!
Bolu D-100’de katliam gibi kaza!
Bolu D-100'de katliam gibi kaza!
Beylikdüzü’nde fabrika yangını
Beylikdüzü'nde fabrika yangını
Mahallede dev yılan paniği
Mahallede dev yılan paniği
Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü
Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü
Daha Fazla Video Göster