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Videolar Yaşam Videoları 5 Mayıs hava durumu | Meteorolojiden şok yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da yağmur yağacak mı?

5 Mayıs hava durumu | Meteorolojiden şok yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da yağmur yağacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2022 09:02
Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, Türkiye'de gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava açık mı olacak yağmurlu mu? İşte Meteorolojiden yapılan 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri...
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