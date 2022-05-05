05 Mayıs 2022, Perşembe
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5 Mayıs hava durumu | Meteorolojiden şok yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da yağmur yağacak mı?
Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, Türkiye'de gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava açık mı olacak yağmurlu mu? İşte Meteorolojiden yapılan 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri...