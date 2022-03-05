5 Mart hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 5 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durumu tahmini raporunu yayınladı. Yeni haftada yurt genelinde soğuk havanın etkisini göstermesi beklenirken, ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının tekrar İstanbul'a geleceği belirtildi. Yeni haftada İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi. Vatandaşların İstanbul'a kar yağışı yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? gibi sorular da yanıt buldu.