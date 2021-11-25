5 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı...

Erzurum’da husumetli olan iki aile arasında adliye çıkışı yaşanan tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi omuzundan yaralandı. Adliye önünde başlayan tartışma hastane koridorlarına da yansıdı. Hastane içerisinde yaşanan arbede ise bir hemşirenin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Erzurum'un Çat ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin duruşma sonrasında taraflar arasında yine silahlı kavga yaşandı. Yıldız ve Güneş ailelerinin taraf olduğu davanın dün görülen duruşması sonrasında taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Adliye önünde karşılaşan taraflardan Güneş ailesinden Yusuf Güneş, Yıldız ailesinin içinde bulunduğu 25 AAP 160 plakalı minibüse silahla ateş etti. Muhammet Yıldız'ın omzundan yaralandığı kavgada minibüsün camları kırıldı. Polis adliye önünden kaçan tarafları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.,,,,,,Kavga adliye sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil bölümünde de devam etti. İki grup arasında yaşanan arbedeye polis güçlükle müdahale ederken yaşanan o anlar bir hemşirenin cep telefonu kameralarına yansıdı.