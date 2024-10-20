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5 katlı eğlence merkezi alev alev yandı!

5 katlı eğlence merkezi alev alev yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 01:07
Isparta'da katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterili hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar angın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
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5 katlı eğlence merkezi alev alev yandı!
5 katlı eğlence merkezi alev alev yandı!
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