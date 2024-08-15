15 Ağustos 2024, Perşembe
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5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı! Yangın güçlükle söndürüldü
Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Alevler kısa sürede apartmanın tüm çatısını sardı. Yangının fark edilmesi üzerine apartman sakinleri evlerini boşaltırken polise ve itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. İtfaiye ekipleri yarım saatlik bir müdahalenin ardından yangını kontrol altına alabildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.