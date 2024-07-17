5 ilde orman yangını! Alevlere karşı ekiplerin zorlu mücadelesi

İzmir, Balıkesir, Hatay , Muğla ve Denizli'de orman yangınları vardı. 3 ilde yangınlar söndürüldü, İzmir ve Balıkesir'de ise alevlerle mücadele sürüyor. İşte tüm detaylar…

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