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5 ilde orman yangını! Alevlere karşı ekiplerin zorlu mücadelesi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 17.07.2024 11:40
İzmir, Balıkesir, Hatay , Muğla ve Denizli'de orman yangınları vardı. 3 ilde yangınlar söndürüldü, İzmir ve Balıkesir'de ise alevlerle mücadele sürüyor. İşte tüm detaylar…
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5 ilde orman yangını!
5 ilde orman yangını!
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