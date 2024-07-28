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5 il için sarı kodlu uyarı

5 il için sarı kodlu uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 08:50
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sarı kodlu uyarı yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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