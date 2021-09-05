5 Eylül Kovid-19 vaka sayısında iyileşen hasta sayıları dikkat çekti | 269 kişi ise hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. 24 saatlik verilere göre 19.391 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 oldu. Öte yandan uzun bir süredir günlük yeni vaka sayısının altında seyreden iyileşen hasta sayısı ise bugün 24.289 oldu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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