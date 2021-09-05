05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 5 Eylül Kovid-19 vaka sayısında iyileşen hasta sayıları dikkat çekti | 269 kişi ise hayatını kaybetti

5 Eylül Kovid-19 vaka sayısında iyileşen hasta sayıları dikkat çekti | 269 kişi ise hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2021 20:20
Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. 24 saatlik verilere göre 19.391 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 oldu. Öte yandan uzun bir süredir günlük yeni vaka sayısının altında seyreden iyileşen hasta sayısı ise bugün 24.289 oldu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahalesi! 20 gözaltı
İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahalesi! 20 gözaltı
Uzun zaman sonra Kovid-19 tablosunda iyi gelişme
Uzun zaman sonra Kovid-19 tablosunda iyi gelişme
Hortum anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Hortum anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bir anda ortaya çıktı! Korkutan hortum kamerada
Bir anda ortaya çıktı! Korkutan hortum kamerada
Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı!
Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı!
Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı
Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı
16 yaşındaki Tuana günlerdir kayıp
16 yaşındaki Tuana günlerdir kayıp
Afetlerde sigorta hasar tutarı 200 milyonu aştı
Afetlerde sigorta hasar tutarı 200 milyonu aştı
Korkutan yangın! Alevlere teslim oldu
Korkutan yangın! Alevlere teslim oldu
Efsane boksör Muhammed Ali
Efsane boksör Muhammed Ali
Özel devlet koruması altında! Binden fazla…
Özel devlet koruması altında! Binden fazla…
Bülent Ersoy’un orkestrası mahsur kaldı!
Bülent Ersoy’un orkestrası mahsur kaldı!
Daha Fazla Video Göster