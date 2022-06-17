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5 evi soyan hırsız çatıda yakalandı: Arkadaşım kaçtı ben kaldım

İHA
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Giriş: 17.06.2022 09:54
Bursa'da gündüz vakti beş eve giren iki hırsız, kendilerini gören mahalle sakinlerinden kaçmak için çatıya koştu. Zanlılardan biri kaçarken, öteki hırsızı çaldığı tabletin sinyali yakalattı. Evinden, tableti ile paralarının çalındığını söyleyen Mehmet Efe Sacan (23) “Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim." dedi. Hırsız gazetecilerin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin” sözleriyle yanıt verdi.
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