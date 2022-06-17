17 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
5 evi soyan hırsız çatıda yakalandı: Arkadaşım kaçtı ben kaldım
Bursa'da gündüz vakti beş eve giren iki hırsız, kendilerini gören mahalle sakinlerinden kaçmak için çatıya koştu. Zanlılardan biri kaçarken, öteki hırsızı çaldığı tabletin sinyali yakalattı. Evinden, tableti ile paralarının çalındığını söyleyen Mehmet Efe Sacan (23) “Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim." dedi. Hırsız gazetecilerin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin” sözleriyle yanıt verdi.