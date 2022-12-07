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5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.12.2022 12:03
Cancri Jewellery adı verilen mağazalar aracılığıyla yüksek kâr vadederek binlerce kişinin dolandırılması olayında yeni gelişmeler yaşandı. Şirketin Bağdat Caddesi şubesindeki iki yönetici tutuklandı. Mağdurlardan birine 10 milyon liraya satılan değerli taşın 5 dolar değerinde olduğu ortaya çıktı.
5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar
5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar
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