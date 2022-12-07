07 Aralık 2022, Çarşamba
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5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar
Cancri Jewellery adı verilen mağazalar aracılığıyla yüksek kâr vadederek binlerce kişinin dolandırılması olayında yeni gelişmeler yaşandı. Şirketin Bağdat Caddesi şubesindeki iki yönetici tutuklandı. Mağdurlardan birine 10 milyon liraya satılan değerli taşın 5 dolar değerinde olduğu ortaya çıktı.