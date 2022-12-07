5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar

Cancri Jewellery adı verilen mağazalar aracılığıyla yüksek kâr vadederek binlerce kişinin dolandırılması olayında yeni gelişmeler yaşandı. Şirketin Bağdat Caddesi şubesindeki iki yönetici tutuklandı. Mağdurlardan birine 10 milyon liraya satılan değerli taşın 5 dolar değerinde olduğu ortaya çıktı.