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5 can alan makas dehşeti! İşte o şoförün ilk ifadesi...

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Giriş: 02.07.2023 11:23
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin ölüp 21 kişinin yaralandığı kazada acı detaylar ortaya çıkıyor. Kazada otomobil içerisinde bulunanların bayram tatilinden evlerine döndükleri öğrenildi. Öte yandan kazada, otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı. 18 yaşındaki sürücü Y.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi. 4 kişinin katili Y.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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