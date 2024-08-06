5 bin yıllık mağara şifa dağıtıyor! Turistlerin yer altı tuz şehrine yoğun ilgisi

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "yer altı tuz şehri" diye adlandırılan mağaraya turistler yoğun ilgi gösteriyor. Mağaranın havası birçok hastalığa iyi geliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN