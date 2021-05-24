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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

DHA
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Giriş: 24.05.2021 11:26
Güncelleme:24.05.2021 11:30
Çanakkale'de Roma döneminden kalma 5 bin yıllık Troya Antik Kenti'ne su taşınmasını sağlayan tarihi su kemerinde restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Turizme kazandırılacak bölgenin doğal güzelliği oldukça dikkat çekti. Orman içinde bulunan tarihi su kemeri, akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.
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