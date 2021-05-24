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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor
Çanakkale'de Roma döneminden kalma 5 bin yıllık Troya Antik Kenti'ne su taşınmasını sağlayan tarihi su kemerinde restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Turizme kazandırılacak bölgenin doğal güzelliği oldukça dikkat çekti. Orman içinde bulunan tarihi su kemeri, akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.