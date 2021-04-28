"5 bin kişilik konser" deneyi sonuçlandı! İyi havalandırılan ortamda koronavirüs bulaşır mı?

İspanya'da düzenlenen deneysel bir konserde, 5 bin kişinin katılımıyla virüsün bulaşıcılığı test edilmişti.Bilim insanları, konser deneyinin sonuçlarını açıkladı. Konsere katılanlardan hiç kimseye Kovid-19'un bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığı duyuruldu.

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