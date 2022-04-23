23 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 5 Asırlık Gedik Ahmet paşa medresesi

5 Asırlık Gedik Ahmet paşa medresesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2022 17:19
Afyonkarahisar'da 1472 yılında yaptırılan gedik Ahmet Paşa Külliyesi içerisindeki taş medrese, Türk - İslam sanatlarının icrasına olanak sağlıyor. Yok, olmaya yüz tutan pek çok meslek, bu medresede yeniden hayat buluyor.
Samsun’da engelli çocuk evde torpil patlatınca ev küle döndü
Samsun’da engelli çocuk evde torpil patlatınca ev küle döndü
İşte kedilerin ’’Müslüm Babası’’
İşte kedilerin ''Müslüm Babası''
5 Asırlık Gedik Ahmet paşa medresesi
5 Asırlık Gedik Ahmet paşa medresesi
Bakıra işlenen hayatlar...
Bakıra işlenen hayatlar...
Mantarlı tavuk kapama nasıl yapılır?
Mantarlı tavuk kapama nasıl yapılır?
Şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği!
Şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği!
Öğretmeni 27 bin TL dolandırıldı!
Öğretmeni 27 bin TL dolandırıldı!
Bodrum esnafının yüzü güldü
Bodrum esnafının yüzü güldü
Babası ve babaannesini dövüp görüntüleri paylaştı
Babası ve babaannesini dövüp görüntüleri paylaştı
Trafikte maganda dehşeti!
Trafikte maganda dehşeti!
Çocuğun hayatını bacağıyla kurtardı
Çocuğun hayatını bacağıyla kurtardı
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu!
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu!
Daha Fazla Video Göster