23 Nisan 2022, Cumartesi
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5 Asırlık Gedik Ahmet paşa medresesi
Afyonkarahisar'da 1472 yılında yaptırılan gedik Ahmet Paşa Külliyesi içerisindeki taş medrese, Türk - İslam sanatlarının icrasına olanak sağlıyor. Yok, olmaya yüz tutan pek çok meslek, bu medresede yeniden hayat buluyor.