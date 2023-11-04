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Videolar Yaşam Videoları 5 aracı hurdaya çeviren 14 yaşında çocuğu ağır yaralayan sürücü kayıplara karıştı

5 aracı hurdaya çeviren 14 yaşında çocuğu ağır yaralayan sürücü kayıplara karıştı

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Giriş: 04.11.2023 10:27
Aksaray’da 5 araca çarpıp hurdaya çeviren ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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