08 Ocak 2022, Cumartesi
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47 yıl sonra Sason Çayı'nda görüldü
Dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı, 47 yıl aradan sonra yeniden görüldü. Amerikalı ünlü aktör Leonardo Dicaprio'nun Batman paylaşımı büyük ilgi gördü. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.