46 kurt 13 yıl boyunca izlendi! Kurtların dikkat çeken hareket verisi

Kars'ta 13 yıl uydu vericisiyle takip edilen kurtların hareketliliği ortaya çıkarıldı. Kurtların yılda en az 322 kilometre, en fazla ise 6 bin kilometre gezindikleri belirlendi.

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