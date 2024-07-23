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45 TL para üstü için tartıştıkları veteriner hekimi darbedip, burnunu kırdılar

45 TL para üstü için tartıştıkları veteriner hekimi darbedip, burnunu kırdılar

DHA
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Giriş: 23.07.2024 16:50
Kocaeli’de alışveriş sırasında kasada 45 TL bozuk olmaması sebebiyle müşteri ile veteriner arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra yanında 2 kişiyle gelen müşteri, Veteriner Hekim Ali Özen’i darbetti. Burnu kırılan Özen, hastanedeki tedavisinin ardından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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