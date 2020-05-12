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45 günlük Amine bebek koronavirüsü yendi alkışlarla taburcu edildi |Video

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12.05.2020
Türkiye'nin en küçük koronavirüs hastalarından 45 günlük Amine bebek sağlığına kavuştu, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımdan sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Servise çıkarılan bebeğin, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi. 37 günlükken pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, koronavirüsle savaşında kritik aşama geçildi.

Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.

Her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı. Amine Tepe'nin yoğun bakımdan çıkarılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Bir hemşire, Amine bebeğin yoğun bakımdaki odasına girerek onu giydirdi. Ayrıca bebeğe maske de takıldı.

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