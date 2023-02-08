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44 saat sonra kurtarıldı! Ekipler 2 yaşındaki Muahmmed'e elleri ile su içirdi

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Giriş: 08.02.2023 12:15
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muahmmed'e elleri ile su içirdi.
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