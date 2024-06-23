CANLI YAYIN
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

43 ilin geçiş noktasında trafik nasıl?

9 günlük tatil sona erdi. Tatilciler dönüş için yollarda. 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de son duruma bakacağız. Kübra Bal detayları aktardı.

