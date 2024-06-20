20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

43 ilin geçiş noktasında trafik nasıl?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2024 14:48
Bayram bitti. tatilciler dönüş için yollarda. 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de gece trafik yoğunluğu vardı. Şu saatlerdeki son durumu A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
43 ilin geçiş noktasında trafik nasıl?
43 ilin geçiş noktasında trafik nasıl?
Kadırga Koyu tatilcilerin rotası
Kadırga Koyu tatilcilerin rotası
Saitabat Şelalesi’ne tatilci akını
Saitabat Şelalesi'ne tatilci akını
Sıcaklık artıyor, nem geliyor
Sıcaklık artıyor, nem geliyor
Sevgilisinin üstünü paramparça etti
Sevgilisinin üstünü paramparça etti
TEM Otoyolu kenarında sır ceset
TEM Otoyolu kenarında sır ceset
Astıma iyi gelen mağara
Astıma iyi gelen mağara
Peygamberler diyarı Eğil
Peygamberler diyarı "Eğil"
Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı
Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
Şile’de tatil yoğunluğu
Şile'de tatil yoğunluğu
Orman yangınlarına anlık takip
Orman yangınlarına anlık takip
Daha Fazla Video Göster