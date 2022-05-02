02 Mayıs 2022, Pazartesi
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43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 günlük tatili değerlendiren vatandaşlar yollar düştü. 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala trafik yoğunluk yaşanıyor.