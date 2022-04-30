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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

İHA
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Giriş: 30.04.2022 10:52
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kara yolunda oluşan trafik, "dron" ile havadan görüntülendi.
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