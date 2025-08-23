23 Ağustos 2025, Cumartesi

43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 16:01
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.
