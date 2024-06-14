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42 yıllık rekor kırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 10:38
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, İzmir'de 41.4 dereceye çıkarak, 42 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaştı.
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42 yıllık rekor kırıldı
42 yıllık rekor kırıldı
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