42 gün sonra cesedi bulundu! Meğer arkadaşı öldürüp...

Sakarya Kocaali’de kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili ifade verdikten sonra sırra kadem basan ve Zonguldak’ta emniyet güçlerine teslim olan zanlının dehşete düşüren itirafı ardından gizemli olayın sır perdesi kalktı. Aydoğan’ın cesedine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı.

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