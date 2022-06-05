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42 gün sonra cesedi bulundu! Meğer arkadaşı öldürüp...

İHA
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Giriş: 05.06.2022 21:39
Sakarya Kocaali’de kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili ifade verdikten sonra sırra kadem basan ve Zonguldak’ta emniyet güçlerine teslim olan zanlının dehşete düşüren itirafı ardından gizemli olayın sır perdesi kalktı. Aydoğan’ın cesedine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı.
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42 gün sonra cesedi bulundu!
42 gün sonra cesedi bulundu!
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