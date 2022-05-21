21 Mayıs 2022, Cumartesi
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40 yıldır ekilmeyen araziler tohumla buluştu
Erzurum'da Uzundere ilçe belediyesi tarımda üretim seferberliği başlattı. Çiftçilere mazot desteği verilince yıllardır boş kalan tarım arazileri ekildi. Böylece yaklaşık 40 yıldır ekilmeyen araziler tohumla buluştu