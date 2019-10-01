40 yıl önce 7 aylıkken tren garına bırakılan kızın ailesi bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme DNA testi sonuçları...

40 yıl önce 7 aylıkken ailesi tarafından Manisa'da tren garına terk edilen Sevgi hanımın hikayesi Türkiye'yi duygulandırmıştı. Denizli'de yaşana 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ kayıp kızını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Yaşlı kadının çağrısına İzmir'de yaşayan Sevgi hanımdan cevap geldi. Peki Sevgi hanım, Gülizar hanımın kızı mı? DNA testi için kan verdiler. Peki DNA testi sonuçları açıklandı mı? Müge Anlı'da bugün (01 Ekim 2019 Salı) neler yaşandı? 01 Ekim Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan duygu yüklü işte o anlar...

Gülizar Emirdağ, 7 aylık kızını 39 yıl önce Manisa tren garına bırakıp kaçtığı kızını bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Yıllarca pişmanlık duyup kızını arayan yaşlı kadına cevap İzmir'de yaşayan Sevgi hanımdan geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi hanım ''Anlatılan olaylara birebir uyan bir geçmişim var'' dedi. Peki Sevgi hanım, Gülizar hanımın kızı mı? DNA testi için kan verdiler. Peki DNA testi sonuçları açıklandı mı? Müge Anlı'da bugün (01 Ekim 2019 Salı) neler yaşandı? 01 Ekim Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan duygu yüklü işte o anlar...

"HAKKINI HELAL ET"

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 7 aylıkken, eşi ve ailesi istemediği için Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını aramak için 39 yıl sonra ATV'nin kapısını çaldı. Kızını terk ettikten sonra, olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını da Müge Anlı'nın programında açıklayan anne Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" demişti.



CANLI YAYINDA UMUT DOLU TELEFON

Soyadını vermeyen Sevgi hanım ise İzmir'deki evinde eşi ve 2 çocuğuyla kahvaltı ettiği sırada Müge Anlı'nın programını izliyordu. Kendisi de 7 aylıkken tren garına terk edilmişti. Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen Sevgi hanım duydukları karşısında şoke oldu. Televizyonda gördüğü kadın onun annesi olabilirdi. Hemen telefona sarılıp canlı yayına bağlandı. Manisa'da tren istasyonuna bırakılan ve Karşıyaka Çocuk Yuvası'nda büyüyen Sevgi, çocukları olmayan bir çifte evlatlık verildi.



NEFRET VE KİNİM YOK "ALLAH AFFETSİN"

Ancak Sevgi'nin k��smeti ile yıllarca çocukları olmayan ailenin çocuğu oldu. Evlatlık verildiği aileye mucize yaşatan Sevgi'nin bir de kardeşi oldu. Evlatlık olduğunu ise ilkokul 5. sınıfa giderken öğretmeninden yanlışlıkla öğrendi. Bunca yıl kendisini aramayan ailesini bir gün bile aramasa da 39 yıl sonra onu arayan annesine kayıtsız kalamadı ve annesi olduğunu iddia eden Emirdağ'la buluşmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Sevgisini dışa vuramayan bir insan olduğunu söyleyen Sevgi hanım, "DNA sonucu çıkmadan konuşmak doğru değil" dese de heyecanını saklayamadı.

Müge Anlı'nın programında duygu dolu anlar yaşayan Gülizar Emirdağ'ı gördüğü an heyecanlandığını ancak bir şey hissetmediğini belirtti. Emirdağ'ın kendisine sarıldığı anda, zorla sarılarak karşılık verdiğini belirten Sevgi hanım 'Ben önce DNA sonucunu bekliyorum. Bunun için DNA örneği vermeyi kabul ettim. Ondan sonra konuşmak istiyorum. Ancak bir nefret ve kinim yok. Kendisini Allah affetsin' dedi.

Öte yandan Müge Anlı anne-kız oldukları iddia edilen iki kadına ait DNA sonuçlarının yarın (02 Ekim 2019 Çarşamba) açıklanacağını duyurdu.