06 Eylül 2021, Pazartesi
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40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
Antalya’da yüksekliği 30 metreyi bulan ve zaman zaman vatandaşların düşerek yaralandığı falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gencin tehlikeye aldırmadan zaman zaman ayaklarını sallaması ve rahat davranması yürekleri ağza getirdi. Telefonu konuşmasını sonlandıran genç, yaklaşık 1 saat oturmasının ardından ayağa kalktı. Daha sonra ise yaklaşması tehlikeli ve yasak olan falezlerden sahile inerek gözlerden kayboldu.