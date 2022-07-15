40 derece sıcağa rağmen klimasını çalıştırmadı! Bakın sebebi ne çıktı...

Mersin Erdemli'de yaşayan Ahmet Ergin, sıcaklıkların 40 dereceyi bulmasına rağmen klimasını çalıştırmadı. Sebebi ise bakın hangi davetsiz misafir çıktı...

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