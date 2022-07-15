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40 derece sıcağa rağmen klimasını çalıştırmadı! Bakın sebebi ne çıktı...

İHA
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Giriş: 15.07.2022 13:37
Mersin Erdemli'de yaşayan Ahmet Ergin, sıcaklıkların 40 dereceyi bulmasına rağmen klimasını çalıştırmadı. Sebebi ise bakın hangi davetsiz misafir çıktı...
40 derece sıcağa rağmen klimasını çalıştırmadı 40 DERECE SICAĞA RAĞMEN KLİMASINI ÇALIŞTIRMADI

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40 derece sıcağa rağmen klimasını çalıştırmadı
40 derece sıcağa rağmen klimasını çalıştırmadı
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