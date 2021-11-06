07 Kasım 2021, Pazar
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4 yıllık eşinden boşanmak istemeyen kadın "Bu evden ölüm çıkacak" deyip göğsüne ateş etti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iddiaya göre, boşanma sürecinde olduğu eşine, "İntihar edeceğim, bu evden ölüm çıkacak" ifadesini kullanan kadın, kendisini kilitlediği banyoda göğsüne silahla ateş etti. Durumu ağır olan kadın, hastaneye kaldırıldı.