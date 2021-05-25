4 yıldır listedeki yerini koruyor! Denizi yok ama plajı mavi bayraklı

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü, son 4 yıldır temizliğiyle mavi bayrak listesindeki yerini koruyor. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Türkiye'nin iç sularında ilk ve tek halk plajı, geçtiğimiz yıl da 33 kategoride mavi bayrak kriterlerini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.