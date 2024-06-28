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4 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Cesede yüz giydirme işlemi yapıldı, robot resmi çıkarıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 28.06.2024 09:45
Bursa'da önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu. Polis, dijital ortamda cesede ait yüz giydirme işlemi yaparak maktulün kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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