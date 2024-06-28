28 Haziran 2024, Cuma
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4 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Cesede yüz giydirme işlemi yapıldı, robot resmi çıkarıldı
Bursa'da önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu. Polis, dijital ortamda cesede ait yüz giydirme işlemi yaparak maktulün kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.