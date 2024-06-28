4 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Cesede yüz giydirme işlemi yapıldı, robot resmi çıkarıldı

Bursa'da önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu. Polis, dijital ortamda cesede ait yüz giydirme işlemi yaparak maktulün kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN