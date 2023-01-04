4 yetim kardeşe hayırseverler sahip çıktı! Artık sıcacık yuvaları var

Annelerini 2 ay önce kaybettiler. Yakınlarının yanında ise zor şartlarda yaşıyorlardı. Hayırseverler 4 yetim kardeş için kolları sıvadı. Karınca kararınca verilen desteklerle Canbaz kardeşler sıcak bir yuvaya kavuştu.

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