23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 4 yaşındaki Miran'ı enkazdan çıkaran Sivaslı itfaiyeciler gururlu

4 yaşındaki Miran'ı enkazdan çıkaran Sivaslı itfaiyeciler gururlu

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2023 11:56
Malatya ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda kişiyi enkazdan çıkaran Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, saatler süren çalışmayla enkazdan kurtardıkları 4 yaşındaki Miran Tekeş'i hayata bağlamanın buruk mutluluğunu yaşıyor.
Miran’ı kurtaran itfaiyeciler gururlu
Miran'ı kurtaran itfaiyeciler gururlu
Sultangazi’de ilginç kaza kamerada!
Sultangazi'de ilginç kaza kamerada!
Deprem anı kamerada
Deprem anı kamerada
Uzungöl, depremzedelere yuva oldu
Uzungöl, depremzedelere yuva oldu
Bu görüntüyle tanındı! Ağlayarak anlattı
Bu görüntüyle tanındı! Ağlayarak anlattı
Elazığ’da korkutan görüntüler!
Elazığ’da korkutan görüntüler!
138 saat sonra kurtulan İkranur ile madenci arasında ağlatan diyalog
138 saat sonra kurtulan İkranur ile madenci arasında ağlatan diyalog
İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi
İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi
Korku filmini aratmayan görüntüler
Korku filmini aratmayan görüntüler
Tavuk ile atmacanın mücadelesi
Tavuk ile atmacanın mücadelesi
Depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi!
Depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi!
Devlet milletin yanında!
Devlet milletin yanında!
Daha Fazla Video Göster