4 yaşındaki kız kazada öldü, teyze taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İzmir Torbalı’da bir araç sürücüsü, anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Kazada 4 yaşındaki Hiranur Akdemir hayatını kaybederken, taziye sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Hiranur’un teyzesi Özlem Demir (31) de kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü İbrahim G., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

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Olay, 14 Ekim günü İzmir'in Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Tofaş otomobil sürücüsü İbrahim G., anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan anne ve çocuklarına ilk yardım, çevredeki vatandaşlardan geldi. Anne ve çocukları, olay yerine gelen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebek arabasında bulunan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 4 yaşındaki Hiranur Akdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim G., aracı bırakıp kaçmak iste de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Cenazenin defninden sonra taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de aşırı üzüntüden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acılı aile ikinci vefat haberi ile bir kez daha sarsıldı. Araç sürücüsü İbrahim G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.