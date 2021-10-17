17 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 4 yaşındaki kız kazada öldü, teyze taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

4 yaşındaki kız kazada öldü, teyze taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2021 13:22
İzmir Torbalı’da bir araç sürücüsü, anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Kazada 4 yaşındaki Hiranur Akdemir hayatını kaybederken, taziye sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Hiranur’un teyzesi Özlem Demir (31) de kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü İbrahim G., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olay, 14 Ekim günü İzmir'in Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Tofaş otomobil sürücüsü İbrahim G., anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan anne ve çocuklarına ilk yardım, çevredeki vatandaşlardan geldi. Anne ve çocukları, olay yerine gelen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebek arabasında bulunan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 4 yaşındaki Hiranur Akdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim G., aracı bırakıp kaçmak iste de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Cenazenin defninden sonra taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de aşırı üzüntüden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acılı aile ikinci vefat haberi ile bir kez daha sarsıldı. Araç sürücüsü İbrahim G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Yürekleri ağızlara getiren işçiler adeta ölüme davetiye çıkarttı
Yürekleri ağızlara getiren işçiler adeta ölüme davetiye çıkarttı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Sultangazi’de zihinsel engelli genci böyle darp etti
Sultangazi’de zihinsel engelli genci böyle darp etti
Ünlüleri dolandırdılar: ’İnandık kandırıldık’
Ünlüleri dolandırdılar: 'İnandık kandırıldık'
Çevreye rahatsızlık veren şahsa tekme tokat dayak kamerada
Çevreye rahatsızlık veren şahsa tekme tokat dayak kamerada
Azmi hayatını değiştirdi!
Azmi hayatını değiştirdi!
Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu!
Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu!
Anne ve biri bebek arabasındaki 2 çocuğuna motosiklet çarptı
Anne ve biri bebek arabasındaki 2 çocuğuna motosiklet çarptı
TEM’de hız dehşeti!
TEM'de hız dehşeti!
Adana’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma kamerada
Adana’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma kamerada
Taksim’de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı
Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı
Daha Fazla Video Göster