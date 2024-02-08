4 yaşında baba mesleğine merak sardı! Miraç sanayinin maskotu oldu

Babasının mesleğine 4 yaşında merak salan miraç, her sabah sanayinin yolunu tutuyor, işini hakkıyla yapıyor. Müşterileri de minik çıraktan oldukça memnun. İşte haberin detayları…

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