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4 yaşında baba mesleğine merak sardı! Miraç sanayinin maskotu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 19:58
Babasının mesleğine 4 yaşında merak salan miraç, her sabah sanayinin yolunu tutuyor, işini hakkıyla yapıyor. Müşterileri de minik çıraktan oldukça memnun. İşte haberin detayları…
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